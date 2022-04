Palagi e Bundu (SPC): "Dalle comunità energetiche all'autarchia energetica, passando per l'autonomia differenziata?"

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune



"Insieme al Movimento 5 Stelle abbiamo anche recentemente chiesto alla Giunta del Comune di riconoscere il ruolo dei quartieri e dei gruppi consiliari in materia di comunità energetiche.

Sono una realtà su cui abbiamo chiesto da tempo di prestare attenzione, investendo politicamente sulla loro diffusione.



Costruire dal basso pratiche consapevoli non vuol dire però isolarsi rispetto al resto del mondo. Anzi. I movimenti per l'ambiente e numerosi studi indicano la necessità di fare rete tra le diverse parti del globo, per contrastare i devastanti cambiamenti climatici in corso.

L'autonomia differenziata di cui sta parlando il Presidente della Regione Toscana sembra inseguire quello smantellamento dell'unità repubblicana tanto odiato dalla fu Lega Nord e ancora oggi richiesto da una specifica parte del Paese, con evidente danno per altre.

Ci vuole coraggio per dire che in pandemia tutto ha funzionato alla perfezione, nel rapporto tra dimensione nazionale ed enti locali. Semmai è emerso quanto abbiamo bisogno di politiche capaci di fare rete, di fronte a una pandemia mondiale.



Immaginare l'autosufficienza energetica regionale o nazionale è una pericolosa illusione, populista e lontana dalla realtà. Si provi a fare politica e parlare di programmazione pubblica, con il coinvolgimento della cittadinanza e dei comuni". (fdr)