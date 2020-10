Oggi pomeriggio, giovedì 22 ottobre, a Le Murate si svolgerà l’evento “Nuovi e vecchi poveri, l’accesso alle cure al tempo del Covid-19” del CUAMM, Medici con l’Africa, propedeutico al loro Annual Meeting che quest’anno si svolgerà a Padova il 7 novembre. Partecipano all’incontro, moderato da Agnese Pini Direttore de La Nazione, la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed il presidente del CUAMM Don Dante Carrano.

“Dopo aver ospitato a Firenze lo scorso anno l’Annual Meeting 2019, ci ritroviamo con Don Dante Carrano, presidente e grande guida del CUAMM in un incontro che vuol ricordare a noi tutti di volgere lo sguardo verso l’altro, sconfiggendo gli umani e connaturati egoismi dell'uomo, soprattutto nei momenti più difficili. Da settanta anni – ricorda la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani – il Cuamm con grande generosità è presente nei paesi più poveri dell'Africa accanto alle donne, insieme alle istituzioni locali con grande umanità grazie ai tanti volontari”. Quest’anno celebrano i 70 anni d’attività con l’Africa, fatta di incontri, di abbracci e tanta umanità. Medici con l’Africa Cuamm è la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Un’avventura cominciata nel 1950 e mai interrotta, che ora li vede a fianco di medici e infermieri locali negli ospedali, nei distretti, nelle scuole e nelle università di Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania e Uganda.

Una storia umana e professionale fatta di oltre 1.600 persone inviate in 41 paesi di intervento, soprattutto in Africa, per portare cure e servizi anche a chi vive nelle località più povere del mondo.

Medici con l’Africa Cuamm è membro di Link 2007, associazione di coordinamento consortile che raggruppa 9 tra le più importanti Organizzazioni Non Governative italiane. Hanno scelto di camminare con noi lungo le strade dell’Africa anche agenzie e istituzioni internazionali. (s.spa.)