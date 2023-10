Per una fuga di gas oggi Toscana Energia è intervenuta in urgenza in via Cavour altezza piazza San .Marco. Deviazioni per i bus di Autolinee Toscane provenienti da via dei Pucci. Gli altri veicoli sono deviati su via Alfani. Nessuna modifica per le linee At che percorrono piazza San Marco lato Basilica. (mf)