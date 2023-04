Fratelli d'Italia: "Il Consiglio di Quartiere 1 approva nostra mozione per intensificare i controlli contro gli atti vandalici nella zona di Vittorio Veneto - Curtatone - Il Prato"

"Il Consiglio di Quartiere 1 ha approvato, con alcuni emendamenti, la nostra mozione che chiede maggiori controlli e più monitoraggio contro gli atti vandalici agli autoveicoli nella zona di piazza Vittorio Veneto, via Curtatone, via Il Prato. Esprimiamo soddisfazione per questo primo risultato, con l'auspicio che sia l'inizio di un percorso virtuoso che porti alla risoluzione del problema". Lo dichiarano il consigliere al Quartiere 1 di Fratelli d'Italia Domenico Caporale, presentatore della mozione, e il consigliere comunale Jacopo Cellai.

"Ora - sottolinea Cellai - il Comune recepisca il messaggio. La Polizia Municipale, con il suo reparto anti degrado, venga messa in condizione di contrastare efficacemente questo fenomeno, sia per le dotazioni agli agenti, sia per la presenza anche di notte nella zona. In questo senso, sarebbe più che utile avere presidi fissi della Municipale, come quello di Santa Maria Novella che avevamo ottenuto ma che non è mai stato reso operativo". (fdr)