Coronavirus, disposta la riduzione delle attività degli uffici aperti al pubblico esterno e interno

In base alla ulteriore evoluzioni delle misure di contrasto e contenimento al diffondersi del Covid-19, messe in atto dal governo e dalla Regione Toscana, è stato inviato alla direzioni del Comune un elenco di ulteriori misure da mettere in atto negli uffici comunali, oltre alla già disposta chiusura di musei, archivi, biblioteche.

Riduzione delle attività degli uffici aperti al pubblico esterno ed interno

Pur garantendo i servizi si invita a limitare gli accessi al pubblico alla sola previa prenotazione, ad eccezione degli uffici protocollo rivolti all’esterno, in maniera tale da organizzare gli incontri in spazi in cui sia possibile garantire il massimo rispetto delle misure di prevenzione: quindi non più di una persona alla volta e, se il locale lo consente, nel rispetto delle distanze da tenere fino ad massimo di tre persone alla volta. Quindi si invita la cittadinanza a privilegiare il telefono e a utilizzare le modalità di accesso ai servizi tramite web. Tra questi gli uffici dell’Anagrafe che rilasciano certificati on line (per info: http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/certificati-servizio-reti-diffuse-certificati-presso-edicole-associazioni).

Riduzione delle riunioni sia in sede sia fuori sede

Ad eccezione delle riunioni improrogabili ed urgenti, si privilegia la modalità della conference call usando telefoni fissi o telefoni cellulari nonché ove necessario utilizzare altri strumenti come Skype. Si invita a prestare particolare attenzione al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, evitando assembramenti, nel caso sia indispensabile lo svolgimento di riunioni.

Riduzione delle attività che prevedano ricevimento o sopralluoghi in spazi chiusi, uffici, abitazioni

Ricevimenti e dei sopralluoghi in spazi chiusi siano rinviati a meno di casi improrogabili ed urgenti oppure si invita, se possibile. a individuare differenti modalità si svolgimento di questo tipo di attività.

Fruizione dei ferie

Pur garantendo i servizi essenziali dell’ente si invita i dipendenti a fruire nelle prossime settimane (fino al 3 Aprile) le ferie pregresse anno 2019.

