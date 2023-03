Bundu e Palagi (SPC): "Toscana Aeroporti: perturbazioni occupazionali?"

Queste le dichiarazioni di Antonella Bundu e Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune



"L'Assessora ha esordito dicendo che risponde "un po' come crede". Ci mancherebbe! È che volevamo qualche impegno, non solo parole di preoccupazione e attenzione, per la situazione occupazionale negli scali gestiti da Toscana Aeroporti.

La scelta di privatizzare è una responsabilità politica del Partito Democratico, che ora in Palazzo Vecchio usa i "tavoli" come trincea. Un gioco di competenze sulla pelle del personale dipendente, non solo dell'handling aeroportuale, per cui continuano le spinte di esternalizzazione. In busta paga le lavoratrici e i lavoratori non troveranno un'"indennità per preoccupazioni di Giunta".

Ci sono stati promessi aggiornamenti con l'evolversi del tavolo. Confidiamo che arrivino presto.

