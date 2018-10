Asili nido, arrivano i contributi regionali per sette strutture

Serviranno per coprire parte delle spese di gestione di sette asili nido (Dragoncello, Strigonella, Baloo, Bagheera, Pandiramerino, Fantaghirò e Farfalla) i contributi che il Comune ha ottenuto partecipando ad un apposito avviso pubblico regionale. Con questi strumenti la Regione Toscana intende promuovere e sostenere l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (bambini/e di 3/36 mesi di età) anche per l'anno educativo 2018-2019. Tra gli obiettivi anche la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il Comune di Firenze nei giorni scorsi ha inviato le comunicazioni alle famiglie che utilizzano tali strutture informandole che il loro funzionamento è garantito anche grazie alle risorse della Regione Toscana e dell’Unione Europea, finalizzate a migliorare e sviluppare servizi di educazione ed accoglienza per un’infanzia di qualità.

Info su: http://educazione.comune.fi.it/0-3anni/index.html

(fn)