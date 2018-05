Alessio Rossi e Stefania Collesei (Art.1-MDP): “Un nuovo parcheggio a Settignano”

“Nel corso del Consiglio comunale è stato approvato un Ordine del Giorno, collegato alla delibera sul regolamento urbanistico, dove si chiede di stralciare, a seguito di una sentenza del Tar della Toscana il parcheggio di Settignano previsto dal RUC. Nell'Ordine del Giorno – precisano i consiglieri di Articolo 1 – MDP Alessio Rossi e Stefania Collesei – si chiede che in una futura variante urbanistica si provveda ad individuare una nuova collocazione per un parcheggio a Settignano. E che questa nuova soluzione – aggiungono Alessio Rossi e Stefania Collesei – possa rispondere alle esigenze dei cittadini e di chi usufruisce delle realtà e delle strutture presenti sul territorio. La soluzione del parcheggio dovrà rispondere ai bisogni dei cittadini di Settignano”. (s.spa.)

