Alessandro Draghi (Capogruppo Fratelli d’Italia): “Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Ugo di Toscana? La giunta fa uno scivolone”

“Non si capisce il senso di una pista di pattinaggio in mezzo alle case e all'università. Ma non si doveva rivalorizzare e rivitalizzare il parco di San Donato?” così interviene il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi per il pattinaggio su ghiaccio che sta per essere montato in piazza Ugo di Toscana, la piazza che è situata fra l'università e la Coop.

“Il quartiere è stato progettato per essere una zona residenziale, con qualche negozio; non è e non deve essere un parco giochi né un centro commerciale. I residenti che hanno acquistato le case non meritano casino sotto le finestre fino a mezzanotte per tutto l'inverno – conclude Draghi – e in Consiglio sarà chiesto chi ha autorizzato l'impianto e perché non si è pensato a mettere la pista dentro il parco di San Donato”. (s.spa.)